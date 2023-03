In auto con crack e cocaina e a casa fucile e munizioni: arrestato 23enne (FOTO) (Di giovedì 30 marzo 2023) Nascondevano a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano: cocaina, crack, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente oltre a una cartuccia calibro 12. È stato nel corso di un controllo di routine che i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, nello specifico gli uomini della sezione Radiomobile, hanno intimato l’alt su cui viaggiavano tre persone e hanno fatto la scoperta. Un perquisizione nell’auto ha portato alla luce la droga e una cartuccia Una breve perquisizione all’interno dell’abitacolo del mezzo ed è stata rinvenuta la droga e la cartuccia che ha indotto i militari ad accertamenti più meticolosi non solo personali, ma diretti anche a casa dei tre fermati. Ma è stato, in particolare, nell’appartamento di una delle tre persone fermate che le forze dell’ordine hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Nascondevano a bordo dell’sulla quale viaggiavano:, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente oltre a una cartuccia calibro 12. È stato nel corso di un controllo di routine che i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, nello specifico gli uomini della sezione Radiomobile, hanno intimato l’alt su cui viaggiavano tre persone e hanno fatto la scoperta. Un perquisizione nell’ha portato alla luce la droga e una cartuccia Una breve perquisizione all’interno dell’abitacolo del mezzo ed è stata rinvenuta la droga e la cartuccia che ha indotto i militari ad accertamenti più meticolosi non solo personali, ma diretti anche adei tre fermati. Ma è stato, in particolare, nell’appartamento di una delle tre persone fermate che le forze dell’ordine hanno ...

