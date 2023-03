In auto con 107 grammi di cocaina: arrestato 41enne di Avellino (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl personale della Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un avellinese di 41 anni, incensurato, in quanto trovato in possesso di 107 grammi di cocaina. In particolare, a seguito di segnalazione fiduciaria circa la sussistenza di un traffico di ingenti quantitativi di cocaina importati ad Avellino dalla provincia di Salerno, gli agenti della Squadra Mobile attivavano mirate attività investigative e di controllo del territorio, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza stradali che permettevano di individuare l’auto, una Fiat Punto, con alla guida il citato 41enne. La perquisizione sul posto, estesa anche al veicolo, permetteva agli agenti di rinvenire e sequestrare ben 107 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl personale della Squadra Mobile diha tratto in arresto, in flagranza di reato, un avellinese di 41 anni, incensurato, in quanto trovato in possesso di 107di. In particolare, a seguito di segnalazione fiduciaria circa la sussistenza di un traffico di ingenti quantitativi diimportati addalla provincia di Salerno, gli agenti della Squadra Mobile attivavano mirate attività investigative e di controllo del territorio, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza stradali che permettevano di individuare l’, una Fiat Punto, con alla guida il citato. La perquisizione sul posto, estesa anche al veicolo, permetteva agli agenti di rinvenire e sequestrare ben 107 ...

