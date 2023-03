Iling titolare in Juventus-Verona? I tifosi lo vogliono al suo posto (Di giovedì 30 marzo 2023) Illing giocherà titolare in Juventus-Verona sabato sera? I tifosi si scatenano sul web: ecco di chi prenderà il posto il baby esterno. La Juventus si sta preparando a tornare in campo; finita la sosta per le nazionali, i bianconeri affronteranno il Verona nel primo dei nove match che attendono i ragazzi di Allegri ad aprile. Una sfida sulla carta semplice ma sarà fondamentale non sbagliare l’approccio; il Verona si sta lottando la salvezza e farà di tutto per mettere in difficoltà la Juventus. Iling (LaPresse)Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze soprattutto in mezzo al campo dove mancheranno, per squalifica, sia Paredes sia Rabiot. Probabile, invece, il recupero di Chiesa anche se difficilmente l’esterno ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Illing giocheràinsabato sera? Isi scatenano sul web: ecco di chi prenderà ilil baby esterno. Lasi sta preparando a tornare in campo; finita la sosta per le nazionali, i bianconeri affronteranno ilnel primo dei nove match che attendono i ragazzi di Allegri ad aprile. Una sfida sulla carta semplice ma sarà fondamentale non sbagliare l’approccio; ilsi sta lottando la salvezza e farà di tutto per mettere in difficoltà la(LaPresse)Allegri dovrà fare i conti con diverse assenze soprattutto in mezzo al campo dove mancheranno, per squalifica, sia Paredes sia Rabiot. Probabile, invece, il recupero di Chiesa anche se difficilmente l’esterno ...

