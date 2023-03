Iliad MONOPOLIZZA il mercato | la Giga 120 costa 7 euro al mese con un regalo

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Tutti i gestori hanno ripreso a lanciare le loro migliori offerte per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Questo non è infatti un mistero attualmente, visto che tantissime persone stavano cercando un nuovo provider presso il quale accasarsi. Obiettivo è ancora una volta quello di risparmiare quanti più soldi possibile, soprattutto quando si tratta di costi mensili. Oltre a quelli di attivazione che diversi gestori ormai forniscono gratuitamente, sembra che ce ne siano diversi altri che vengono aboliti. La consegna della scheda ad esempio viene azzerata da tanti provider, i quali fanno quindi della convenienza il loro punto di forza più spiccato.sembra essere uno di quelli più attivi soprattutto in questo momento con il lancio di un’offerta in particolare.distrugge la concorrenza con la nuova ...