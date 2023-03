Ilary e Bastian, Totti è furioso: l’ira del “Pupone” accende la battaglia legale (Di giovedì 30 marzo 2023) Personaggi tv. – Tra Francesco Totti e Ilary Blasi i rapporti sarebbero tesi. Secondo quanto rivelato dal quotidiano «La Repubblica», l’ex capitano della Roma sarebbe furioso con l’ex moglie. Alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile il clima è tutt’altro che sereno. leggi anche: “Solo una copertura”. Bomba gossip su Ilary Blasi e Bastian: l’indiscrezione leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, pace fatta tra Ilary Blasi e Alvin? Cosa ha fatto la conduttrice L’atmosfera è incandescente tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore è furibondo con la conduttrice de «L’Isola dei famosi» per due motivi. Il primo avrebbe a che fare con l’attuale fidanzato della presentatrice: l’imprenditore ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023) Personaggi tv. – Tra FrancescoBlasi i rapporti sarebbero tesi. Secondo quanto rivelato dal quotidiano «La Repubblica», l’ex capitano della Roma sarebbecon l’ex moglie. Alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile il clima è tutt’altro che sereno. leggi anche: “Solo una copertura”. Bomba gossip suBlasi e: l’indiscrezione leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, pace fatta traBlasi e Alvin? Cosa ha fatto la conduttrice L’atmosfera è incandescente tra FrancescoBlasi. L’ex calciatore è furibondo con la conduttrice de «L’Isola dei famosi» per due motivi. Il primo avrebbe a che fare con l’attuale fidanzato della presentatrice: l’imprenditore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Francesco Totti “furioso per le foto della figlia Isabel con Ilary Blasi e Bastian Muller” - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dall'apparente tregua ad un nuovo scontro frontale. Francesco Totti non avrebbe gradito alcuni comportamenti di Ilary Bl… - PressReview99 : Totti furioso con Ilary per due motivi: c'entrano Bastian e la casa - PressReview99 : L'ira di Francesco Totti con Ilary Blasi per le foto di Bastian con la piccola Isabel. Nessun accordo nella causa d… - giuseppe_alto : Dall'apparente tregua ad un nuovo scontro frontale. Francesco Totti non avrebbe gradito alcuni comportamenti di Ila… -