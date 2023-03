Il Tottenham sapeva di Paratici, perché ha fatto finta di nulla? ( The Athletic) (Di giovedì 30 marzo 2023) The Athletic si domanda perché il Tottenham abbia fatto finta di nulla, o come scrive Jack Pitt-Brooke ha messo la stesa sotto la sabbia, sull’inchiesta su Paratici e il successivo deferimento. La notizia è nota: la Fifa ha esteso l’inibizione dell’ex ds della Juve a “tutto il mondo” e quindi Paratici non può continuare il suo incarico in Premier. La decisione dal massimo organo calcistico ha creato un certo imbarazzo al club prima e al presidente Levy. “Né il Tottenham né Paratici avevano idea che la dichiarazione della Fifa sarebbe arrivata”. La notizia è “arrivata come uno shock al Tottenham, ma hanno solo se stessi da biasimare. I problemi legali di Paratici erano noti. Tutti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Thesi domandailabbiadi, o come scrive Jack Pitt-Brooke ha messo la stesa sotto la sabbia, sull’inchiesta sue il successivo deferimento. La notizia è nota: la Fifa ha esteso l’inibizione dell’ex ds della Juve a “tutto il mondo” e quindinon può continuare il suo incarico in Premier. La decisione dal massimo organo calcistico ha creato un certo imbarazzo al club prima e al presidente Levy. “Né ilnéavevano idea che la dichiarazione della Fifa sarebbe arrivata”. La notizia è “arrivata come uno shock al, ma hanno solo se stessi da biasimare. I problemi legali dierano noti. Tutti ...

