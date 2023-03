Il teatro nel carcere minorile e la sua valenza riparativa sono al centro di Curae Festival. Spettacoli e incontri a Pontremoli dal 30 marzo al 1° aprile (Di giovedì 30 marzo 2023) Il teatro nel carcere minorile e la sua valenza trasformativa è l’occasione per una tre giorni di fitti incontri, Spettacoli anteprime e presentazioni . E’ il primo Curae Festival – dedicato a “teatro, Mediazione e Giustizia riparativa”. Diretto e ideato da Paolo Billi (regista del teatro del Pratello), Federica Bruneli (mediatrice della cooperativa Dike, Milano) e Lisa Mazoni (Associazione Puntozero di Milano). Partecipano i soci dell’Associazione Nazionale Teatri e Giustizia minorile. Tutti gli eventi sono ospitati all’interno del teatro della Rosa di Pontremoli (via Ponte C. Battisti, 2) e nelle adiacenti ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilnele la suatrasformativa è l’occasione per una tre giorni di fittianteprime e presentazioni . E’ il primo– dedicato a “, Mediazione e Giustizia”. Diretto e ideato da Paolo Billi (regista deldel Pratello), Federica Bruneli (mediatrice della cooperativa Dike, Milano) e Lisa Mazoni (Associazione Puntozero di Milano). Partecipano i soci dell’Associazione Nazionale Teatri e Giustizia. Tutti gli eventiospitati all’interno deldella Rosa di(via Ponte C. Battisti, 2) e nelle adiacenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... veneziaunica : Buon lunedì da #VenezaUnica! Oggi celebriamo la giornata Mondiale del #Teatro! ?? Creata a Vienna nel 1961 durant… - Rosekolors : @Carol3492671983 @MelkiorMad @EllecomeElle No, parlavo in generale…conosco i meccanismi del business e dello spetta… - rep_parma : Teatro dei Dialetti, Cavandoli: 'Una ferita aperta nel cuore della città' [aggiornamento delle 16:54] - brainatworkita : Sapienza presenta la seconda edizione del Festival 'Teatro delle Migrazioni'Sapienza lancia un nuovo bando per la p… - afnewsinfo : Su Topolino 3514 il “Rugantino” dei Paperi e la seconda “stagione” della fiction a fumetti di Ziche&Badino Un viagg… -

Cosa vedere in Valdelsa tra borghi medievali e arte contemporanea Idee per un weekend di cose da fare e da vedere in Valdelsa Famosa per aver dato i natali, nel 1240, ad Arnolfo di Cambio, cui è dedicata la piazza principale della città, Colle Val d'Elsa ha ...Teatro ... 'Un thriller interiore', Daniele Salvo presenta 'Gli altri' Preferisco dirigere sia in teatro che al cinema. Un sogno nel cassetto Ne ho tanti, sia sul cinema che sul teatro. Ma è bello avere sogni nel cassetto e progetti anche se non si realizzano. Magari ... Il Food and Beer Fest a San Lazzaro di Savena ...Lazzaro Food & Beer Fest anima Piazza Bracci e il vicino Parco 2 Agosto a San Lazzaro di Savena nel ... la caccia al tesoro spaziale della domenica mattina e il Teatro dei Burattini la domenica ... Idee per un weekend di cose da fare e da vedere in Valdelsa Famosa per aver dato i natali,1240, ad Arnolfo di Cambio, cui è dedicata la piazza principale della città, Colle Val d'Elsa ha ......Preferisco dirigere sia inche al cinema. Un sognocassetto Ne ho tanti, sia sul cinema che sul. Ma è bello avere sognicassetto e progetti anche se non si realizzano. Magari ......Lazzaro Food & Beer Fest anima Piazza Bracci e il vicino Parco 2 Agosto a San Lazzaro di Savena... la caccia al tesoro spaziale della domenica mattina e ildei Burattini la domenica ... Il teatro nel carcere minorile: svago o riscatto Io Donna Il teatro nel carcere minorile: svago o riscatto Il teatro nel carcere minorile e la sua valenza riparativa sono al centro di Curae Festival. Spettacoli e incontri a Pontremoli dal 30 marzo al 1° aprile Il teatro nel carcere minorile e la sua ... Gemellaggio tra Benevento e Bénévent l'Abbaye. Lo studio accademico della storica Lucia Gangale In primo piano Sabato 1° aprile alle 10.30, presso il Teatro Comunale di corso Garibaldi, si terrà la cerimonia ufficiale per celebrare il gemellaggio tra Benevento e la città francese di ... Il teatro nel carcere minorile e la sua valenza riparativa sono al centro di Curae Festival. Spettacoli e incontri a Pontremoli dal 30 marzo al 1° aprile Il teatro nel carcere minorile e la sua ...Sabato 1° aprile alle 10.30, presso il Teatro Comunale di corso Garibaldi, si terrà la cerimonia ufficiale per celebrare il gemellaggio tra Benevento e la città francese di ...