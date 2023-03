Il sindaco di Napoli: «Vi spiego l’organizzazione per i festeggiamenti dello scudetto» (Di giovedì 30 marzo 2023) Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato dell’organizzazione dell’imminente festa scudetto della squadra di Spalletti Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato dell’organizzazione dell’imminente festa scudetto della squadra di Spalletti. PAROLE – «E’ chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c’è chiaramente un problema di ordine pubblico ed anche di responsabilità dei cittadini dall’altro c’è la festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale centrale in piazza Plebiscito. Poi c’è ovviamente il tema dell’ordine pubblico per la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Gaetano Manfredi,di, ha parlato deldell’imminente festadella squadra di Spalletti Gaetano Manfredi,di, ha parlato deldell’imminente festadella squadra di Spalletti. PAROLE – «E’ chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c’è chiaramente un problema di ordine pubblico ed anche di responsabilità dei cittadini dall’altro c’è la festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale centrale in piazza Plebiscito. Poi c’è ovviamente il tema dell’ordine pubblico per la ...

