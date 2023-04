Il ritorno del Borsalino (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Sei anni dopo la bancarotta del 2017, ritorno in grande stile per il mitico cappello Borsalino che il finanziere franco-italiano Philippe Camperio sta rilanciando sul mercato, rispolverando la mitica firma nata nel 1857. Un rilancio che punta a mantenere lo stile del cappello made in Alessandria - sede della storica fabbrica, nel Piemonte - e reso celebre in tutto il mondo da star del cinema quali Alain Delon e Humphrey Bogart. A contraddistinguere il processo produttivo del Borsalino sono tecniche autentiche d'epoca rimaste invariate nel tempo: per fabbricare l'iconico modello in feltro sono necessarie sette settimane e 50 processi di lavorazione. Ad entrare in azione, sin dalla nascita del marchio, sono macchinari di legno datati 1888 che permettono di mescolare le materie prime accuratamente scelte, tra cui il pelo di coniglio importato da Belgio e ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Sei anni dopo la bancarotta del 2017,in grande stile per il mitico cappello Borsalino che il finanziere franco-italiano Philippe Camperio sta rilanciando sul mercato, rispolverando la mitica firma nata nel 1857. Un rilancio che punta a mantenere lo stile del cappello made in Alessandria - sede della storica fabbrica, nel Piemonte - e reso celebre in tutto il mondo da star del cinema quali Alain Delon e Humphrey Bogart. A contraddistinguere il processo produttivo del Borsalino sono tecniche autentiche d'epoca rimaste invariate nel tempo: per fabbricare l'iconico modello in feltro sono necessarie sette settimane e 50 processi di lavorazione. Ad entrare in azione, sin dalla nascita del marchio, sono macchinari di legno datati 1888 che permettono di mescolare le materie prime accuratamente scelte, tra cui il pelo di coniglio importato da Belgio e ...

