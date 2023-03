Il ritorno del biscione nella nuova Snake collection dell'Inter (Di giovedì 30 marzo 2023) I prossimi nostri streetwear brand preferiti sono i club di calcio: le loro collezioni sono attese come certi drop di Palace, sostenuti dall'idea di presentare capi di abbigliamento che – proprio come sono riusciti a fare alcune label del mondo skater – incarnano l'idea del senso di appartenenza, di una community e di valori condivisi. Per un club di calcio, un'operazione immediata: il tifo fa da catalizzatore ed è in grado di amplificare tutto quello che ci si costruisce intorno. Uno dei club che più ha Intercettato questo trend in maniera coerente e capace è stata l'Inter, che con varie attivazioni e partnership – tra queste, Moncler, Youth, ma anche realtà che vanno oltre il mondo della moda, come Bradley e Cinelli – ha saputo rafforzare il suo brand e renderlo appealing. Una forza che permette al club nerazzurro di saper ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) I prossimi nostri streetwear brand preferiti sono i club di calcio: le loro collezioni sono attese come certi drop di Palace, sostenuti dall'idea di presentare capi di abbigliamento che – proprio come sono riusciti a fare alcune label del mondo skater – incarnano l'idea del senso di appartenenza, di una community e di valori condivisi. Per un club di calcio, un'operazione immediata: il tifo fa da catalizzatore ed è in grado di amplificare tutto quello che ci si costruisce intorno. Uno dei club che più hacettato questo trend in maniera coerente e capace è stata l', che con varie attivazioni e partnership – tra queste, Moncler, Youth, ma anche realtà che vanno oltre il mondoa moda, come Bradley e Cinelli – ha saputo rafforzare il suo brand e renderlo appealing. Una forza che permette al club nerazzurro di saper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso d… - AlessioPiana130 : Un barlume di speranza dopo un martedì agghiacciante sotto il profilo della salvaguardia del diritto sportivo. Non… - MarianoGiustino : Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle mi… - Cristoincroce1 : RT @p__antonio: @Cristoincroce1 Ben venga il ritorno del Piolismo amico perché a ogni tweet stai dando il meglio di te ultimamente ?? - p__antonio : @Cristoincroce1 Ben venga il ritorno del Piolismo amico perché a ogni tweet stai dando il meglio di te ultimamente ?? -