Il rischio della Pasqua senza il Pontefice in Vaticano (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, dopo un malessere con problemi cardio-respiratori che lo ha colpito prima di pranzo a Santa Marta. Inizialmente il direttore della Sala stampa del Vaticano Matteo Bruni aveva detto che Francesco si trovava in ospedale «per alcuni controlli precedentemente programmati», ma in un secondo momento è stato precisato che da qualche giorno il Pontefice lamentava difficoltà respiratorie e che le sue condizioni di salute sono peggiorate nella mattinata di mercoledì. Secondo il Vaticano, i controlli hanno evidenziato un’infezione respiratoria «che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera». È escluso che si tratti di Covid-19, e le sue condizioni di salute non vengono descritte come preoccupanti. Un ricovero non previsto, quindi, che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, dopo un malessere con problemi cardio-respiratori che lo ha colpito prima di pranzo a Santa Marta. Inizialmente il direttoreSala stampa delMatteo Bruni aveva detto che Francesco si trovava in ospedale «per alcuni controlli precedentemente programmati», ma in un secondo momento è stato precisato che da qualche giorno illamentava difficoltà respiratorie e che le sue condizioni di salute sono peggiorate nella mattinata di mercoledì. Secondo il, i controlli hanno evidenziato un’infezione respiratoria «che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera». È escluso che si tratti di Covid-19, e le sue condizioni di salute non vengono descritte come preoccupanti. Un ricovero non previsto, quindi, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Lui è #KhaledMahmoudi, un altro giovane manifestante a rischio esecuzione in #Iran. Khaled Mahmoudi è stato arrest… - capuanogio : ?? #Juventus, processo senza fine. All'inizio della prossima settimana il club riceverà gli atti dalla Procura… - NathalieTocci : Il rischio della “normalizzazione” di Israele in Medio Oriente, stamane su La Stampa - rfiata : RT @donnadimezzo: Coldiretti esulta: “Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a… - imnoc_ : RT @ComVentotene: Mentre il governo estrae dal cilindro l’ennesimo capro espiatorio per distrarci (questa settimana è il PERICOLOSISSIMO ci… -