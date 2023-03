Il Reddito minimo europeo cancella RdC e MIA in un colpo solo: ecco cifre e date (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza o il nuovo MIA non sono abbastanza per l’Unione Europea. La richiesta è che in Italia ci sia il Reddito di base. Nonostante l’avversione di Giorgia Meloni per le misure di assistenza generalizzate e universali, l’Unione Europea continua a pressare. Secondo i vertici di Bruxelles l’Italia deve introdurre un Reddito di base per tutti per far fronte al problema della povertà. Il Reddito minimo di Base cancella MIA – ilovetrading.itQuello della Commissione Europea è un avviso a tutti gli stati membri dell’Unione. Per combattere il rischio di povertà e di esclusione sociale, ogni paese dell’UE deve munirsi di una misura di Reddito di base. Si tratterebbe di un Reddito garantito dallo stato universale per tutti i cittadini in modo ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildi cittadinanza o il nuovo MIA non sono abbastanza per l’Unione Europea. La richiesta è che in Italia ci sia ildi base. Nonostante l’avversione di Giorgia Meloni per le misure di assistenza generalizzate e universali, l’Unione Europea continua a pressare. Secondo i vertici di Bruxelles l’Italia deve introdurre undi base per tutti per far fronte al problema della povertà. Ildi BaseMIA – ilovetrading.itQuello della Commissione Europea è un avviso a tutti gli stati membri dell’Unione. Per combattere il rischio di povertà e di esclusione sociale, ogni paese dell’UE deve munirsi di una misura didi base. Si tratterebbe di ungarantito dallo stato universale per tutti i cittadini in modo ...

