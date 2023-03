Il primo anno da, dopo una lunga esperienza da preside. Una "nuova vita" che Stello, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale , ha iniziato nella prima fase post Covid e sulla quale fa il ...Ci tengo a ringraziare ilStellarioe la nostra docente referente dell'Ambito Territoriale Agata Tringali, per averci appoggiato in questo progetto; il gruppo UOC di Psichiatria ...Ci tengo a ringraziare ilStellarioe la nostra docente referente dell'Ambito Territoriale Agata Tringali, per averci appoggiato in questo progetto; il gruppo UOC di Psichiatria ...

Il provveditore Vadalà alla Gazzetta: "La scuola messinese è in salute" Gazzetta del Sud - Edizione Messina