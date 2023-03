Il proprietario del Manchester City entra nel governo degli Emirati (Di giovedì 30 marzo 2023) Il proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, è stato nominato vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti dal fratello e capo di stato del piccolo paese arabo, Mohamed bin Zayed Al Nahyan: «Con l’approvazione del Consiglio Federale Supremo, Mohamed bin Zayed prende la decisione di nominare suo fratello, Mansour bin Zayed, vicepresidente di Stato», ha fatto sapere l’agenzia di stampa Wam. Il proprietario del Manchester City condividerà questo incarico con l’attuale vicepresidente del Paese, Mohamed bin Rashid, che è anche sovrano dell’emirato di Dubai. Mansour bin Zayed Al Nahyan, meglio conosciuto come sceicco Mansour da quando ha acquistato il club inglese nel 2008, è nato ad Abu Dhabi nel 1970, un anno prima che suo padre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildel, lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, è stato nominato vicepresidenteArabi Uniti dal fratello e capo di stato del piccolo paese arabo, Mohamed bin Zayed Al Nahyan: «Con l’approvazione del Consiglio Federale Supremo, Mohamed bin Zayed prende la decisione di nominare suo fratello, Mansour bin Zayed, vicepresidente di Stato», ha fatto sapere l’agenzia di stampa Wam. Ildelcondividerà questo incarico con l’attuale vicepresidente del Paese, Mohamed bin Rashid, che è anche sovrano dell’emirato di Dubai. Mansour bin Zayed Al Nahyan, meglio conosciuto come sceicco Mansour da quando ha acquistato il club inglese nel 2008, è nato ad Abu Dhabi nel 1970, un anno prima che suo padre ...

