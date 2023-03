Il proiettile in testa, il marito con l’alibi di ferro, i fucili del vicino: tutto quello che sappiamo sull’omicidio della 31enne Rkia Hannaou (Di giovedì 30 marzo 2023) È morta in ospedale con un proiettile in testa la donna di 31 anni dichiarata clinicamente morta poche ore fa a Rovigo. Un tragico esito per un giallo che gli inquirenti stanno ancora tentando di risolvere. I figli piccoli disperati che chiedono aiuto, il marito che intanto è a lavoro e un’arma del delitto ancora non recuperata: elementi che ruotano attorno a una ricostruzione dei fatti ancora molto complicata. Il corpo di Rkia Hannaoui è stato ritrovato in casa ancora agonizzante lo scorso martedì 28 marzo. Casalinga di origini marocchine, ha trovato la morte in ospedale dopo essere stata scoperta agonizzante dai figli di 8 e 11 nella villetta bifamiliare ad Ariano Polesine, dove viveva. La donna viveva con la famiglia al piano terra di una villetta bifamiliare, in cui al piano superiore vive il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) È morta in ospedale con uninla donna di 31 anni dichiarata clinicamente morta poche ore fa a Rovigo. Un tragico esito per un giallo che gli inquirenti stanno ancora tentando di risolvere. I figli piccoli disperati che chiedono aiuto, ilche intanto è a lavoro e un’arma del delitto ancora non recuperata: elementi che ruotano attorno a una ricostruzione dei fatti ancora molto complicata. Il corpo dii è stato ritrovato in casa ancora agonizzante lo scorso martedì 28 marzo. Casalinga di origini marocchine, ha trovato la morte in ospedale dopo essere stata scoperta agonizzante dai figli di 8 e 11 nella villetta bifamiliare ad Ariano Polesine, dove viveva. La donna viveva con la famiglia al piano terra di una villetta bifamiliare, in cui al piano superiore vive il ...

