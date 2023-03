Il processo a una delle bande criminali più violente di Roma (Di giovedì 30 marzo 2023) È il gruppo che aveva sede nel quartiere della Rustica, con un capo che come seconda attività faceva la comparsa cinematografica Leggi su ilpost (Di giovedì 30 marzo 2023) È il gruppo che aveva sede nel quartiere della Rustica, con un capo che come seconda attività faceva la comparsa cinematografica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : P.S. Dimenticavo: forse vi sarete chiesti, ma Ziliani è un giornalista, ci sarà un Ordine dei giornalisti che lo tu… - ZZiliani : GUIDA ALLA COMPRENSIONE DELLE 'MANOVRE STIPENDI' (prossimamente in tribunale) La #Juventus andrà a processo sportiv… - ZZiliani : Chi minimizza la portata del processo 'manovre stipendi', sia penale che sportivo, e la portata delle sue conseguen… - FeliciOria94049 : RT @GiovanniPaglia: Il Governo Meloni riesce a cancellare gli aiuti per la bolletta elettrica e introdurre il condono penale per gli evasor… - Sulserio1 : RT @GiovanniPaglia: Il Governo Meloni riesce a cancellare gli aiuti per la bolletta elettrica e introdurre il condono penale per gli evasor… -