Il primo modello 3D della rete neurale dell'ippocampo umano è realtà: la ricerca (Di giovedì 30 marzo 2023) Il primo modello 3D della rete neurale dell'ippocampo umano è realtà: da immagini ad altissima risoluzione di un cervello umano è stato estratto un dataset di oltre 5 milioni di neuroni, individuando successivamente con un algoritmo, gli oltre 40 miliardi di sinapsi che connettono la rete neurale. Lo studio, pubblicato su Nature Computational Science, si deve al team italiano della infrastruttura Ebrains-Italy, composto dall'Istituto di biofisica del Cnr, Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l'Institut de neurosciences des systèmes di Marsiglia. Ma cerchiamo di capirne di più. L'ippocampo umano svelato: Un team di ...

