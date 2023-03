Il primo maestro di Sinner: "Può diventare il numero 1" (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Se domani in semifinale a Miami Sinner si troverà di fronte, come da pronostico, Alcaraz, tutto dipenderà dalla battuta: "Jannik ha migliorato molto il lancio di palla, ma nell'ultimo incontro a Indian Wells non ha servito molto bene" La previsione arriva, via Agi, da qualcuno che conosce molto bene il campione azzurro. Heribert Mayr, 67 anni, è stato il primo maestro di tennis di Sinner e vederlo sul web in foto accanto a quel bambino sorridente con la felpa verde e con i capelli rossi lunghi fa impressione e anche una certa tenerezza, pensando al ragazzone ventunenne di oggi, alto 1.88 e con la massa muscolare irrobustita dai tre chili in più conquistati con la preparazione atletica. Mayr è stato il maestro di Sinner a Brunico (dove insegna ancora oggi) e non si perde un suo ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Se domani in semifinale a Miamisi troverà di fronte, come da pronostico, Alcaraz, tutto dipenderà dalla battuta: "Jannik ha migliorato molto il lancio di palla, ma nell'ultimo incontro a Indian Wells non ha servito molto bene" La previsione arriva, via Agi, da qualcuno che conosce molto bene il campione azzurro. Heribert Mayr, 67 anni, è stato ildi tennis die vederlo sul web in foto accanto a quel bambino sorridente con la felpa verde e con i capelli rossi lunghi fa impressione e anche una certa tenerezza, pensando al ragazzone ventunenne di oggi, alto 1.88 e con la massa muscolare irrobustita dai tre chili in più conquistati con la preparazione atletica. Mayr è stato ildia Brunico (dove insegna ancora oggi) e non si perde un suo ...

