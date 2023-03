Il presidente Rocca a Malagrotta | “L’era delle discariche è finita”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roma – Ildella Regione Lazio, Francesco, ha visitato il sito dell’ex discarica diinsieme al commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevicius, al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, al sottosegretario di Stato Claudio Barbaro e al sub commissario unico alla BonificaGiuseppe Vadalà. Presente anche l’assessore regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera. “Il problema dei rifiuti a Roma va risolto una volta per tutte. La visita di oggi a– monumento della malagestione e dell’incuria dei rifiuti nella Capitale – con il commissario Ue all’Ambiente, il sindaco di Roma e il sottosegretario Barbaro, è un primo segno concreto“. ...