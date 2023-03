Il podcast che racconta la civiltà sotto assedio a Sarajevo (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 5 aprile 1992 a Sarajevo inizia il più lungo assedio nella storia bellica del ventesimo secolo. Per 1425 giorni, dodicimila morti, cinquantamila feriti, trentacinquemila edifici distrutti, un pezzo di artiglieria ogni trentacinque metri, a Sarajevo è la civiltà a essere presa d’assedio. Oltre che alla conquista della città, le truppe assedianti serbo-bosniache guidate da Radovan Karadži? e Ratko Mladi?, puntarono alla distruzione di una comunità multietnica coesa e integrata. Ogni proiettile, ogni granata, ogni singolo tiro d’artiglieria puntava a distruggere il senso di comunità. Ma la comunità ha resistito. Lo racconta Blokada, il nuovo podcast prodotto da Bottega Errante Edizioni, scritto e raccontato da Giuseppe Modica e Andrea Baudino. Il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 5 aprile 1992 ainizia il più lungonella storia bellica del ventesimo secolo. Per 1425 giorni, dodicimila morti, cinquantamila feriti, trentacinquemila edifici distrutti, un pezzo di artiglieria ogni trentacinque metri, aè laa essere presa d’. Oltre che alla conquista della città, le truppe assedianti serbo-bosniache guidate da Radovan Karadži? e Ratko Mladi?, puntarono alla distruzione di una comunità multietnica coesa e integrata. Ogni proiettile, ogni granata, ogni singolo tiro d’artiglieria puntava a distruggere il senso di comunità. Ma la comunità ha resistito. LoBlokada, il nuovoprodotto da Bottega Errante Edizioni, scritto eto da Giuseppe Modica e Andrea Baudino. Il ...

