Il Pnrr diventa il nuovo ring della politica. Fitto tratta a Bruxelles. Le opposizioni vogliono la piazza

(Di giovedì 30 marzo 2023) Non c'è nulla di cui compiacersi. Anzi: il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la scommessa e insieme l'orizzonte di tutta Italia e di ciascun italiano, destra, sinistra, centro stavolta non c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ducciogentile : @SecolodItalia1 PNRR Incapacità progettuali latenti nella PAC, nella PAL e nelle società di servizi pubblici!!! No… - Christianzu76 : 'Le circostanze indicano che il PNRR sarà una sfida durissima e anche una reale minaccia di mettere una pietra (anz… - JackRya27121132 : @FratellidItalia Sentite, sta cazzata della carne non interessa a nessuno. Ci interessa il PNRR. Quei soldi ci serv… - wordsandmore1 : #29marzo oltre #Francia #INCORVASSI #Eurovision2023 #Calhanoglu #PNRR #NapoliMilan tempo per #uominiedonne… - SoccorsiG : -

... incassare il via libera alla terza tranche e arrivare ad uno spazio di manovra che consenta di spostare dalalla programmazione di Coesione quei progetti che, entro il 2026, sono irrealizzabili.... per esempio, sul recupero dei ritardi nella spesa dei fondi del. L'ultima relazione annuale ... Fino ai 150mila euro l' affidamento direttoregola , dai 150mila a 5,3 milioni la stazione ...La rete dei servizi per l'impiego della Toscanapiù accessibile ai cittadini e alle imprese dell'Alta Garfagnana. Questa mattina a San ...delle politiche attive del lavoro inserito nel, che ...

Il Pnrr diventa la scusa per lasciare i magistrati in politica Domani

Il progetto era già stato annunciato durante la conferenza stampa di fine anno quando l’amministrazione comunale presentò il cospicuo pacchetto di finanziamenti stanziati dal Pnrr che destinava ben 1 ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...