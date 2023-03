Il pieno agli italiani costa 200 euro, mossa sporca di Ue e Berlino: cosa cambia (Di giovedì 30 marzo 2023) Un pieno di carburante e-fuels (70 litri) nel 2030 potrebbe arrivare a costare 200 euro quando sarà finita la sperimentazione e si passerà alla produzione industriale. Già oggi riempire lo stesso serbatoio di biodiesel costa all'incirca 133 euro se si sceglie HVOlution già disponibile in via sperimentale in uno dei 50 distributori del Cane a Sei zampe (150 impianti entro fine marzo). La nuova nafta è compatibile con i motori euro 5 e euro 6 e quindi già si escludono tutti i veicoli più datati, ma questo è ormai inevitabile. Se la ricerca non farà balzi in avanti (abbattendo i costi) gli automobilisti nel 2035 dovranno dire addio ai carburanti tradizionali. E fare i conti con i maggiori costi. Una bella mazzata. Che riporta terra terra tutto l'altissimo dibattito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Undi carburante e-fuels (70 litri) nel 2030 potrebbe arrivare are 200quando sarà finita la sperimentazione e si passerà alla produzione industriale. Già oggi riempire lo stesso serbatoio di biodieselall'incirca 133se si sceglie HVOlution già disponibile in via sperimentale in uno dei 50 distributori del Cane a Sei zampe (150 impianti entro fine marzo). La nuova nafta è compatibile con i motori5 e6 e quindi già si escludono tutti i veicoli più datati, ma questo è ormai inevitabile. Se la ricerca non farà balzi in avanti (abbattendo i costi) gli automobilisti nel 2035 dovranno dire addio ai carburanti tradizionali. E fare i conti con i maggiori costi. Una bella mazzata. Che riporta terra terra tutto l'altissimo dibattito ...

