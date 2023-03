Il Parlamento europeo condanna l’Italia per lo stop alle registrazioni dei figli delle coppie arcobaleno (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Parlamento europeo condanna l’Italia dopo la decisione della Prefettura di Milano di bloccare la registrazione dei certificati di nascita dei figli delle coppie omosessuali e invita il Governo a revocare immediatamente la decisione. La presa di posizione è arrivata oggi, quando il Parlamento ha votato, per alzata di mano, un emendamento presentato dal gruppo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildopo la decisione della Prefettura di Milano di bloccare la registrazione dei certificati di nascita deiomosessuali e invita il Governo a revocare immediatamente la decisione. La presa di posizione è arrivata oggi, quando ilha votato, per alzata di mano, un emendamento presentato dal gruppo ... TAG24.

