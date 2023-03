Il parlamento australiano approva per la prima volta i limiti alle emissioni di gas serra (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il parlamento australiano ha approvato per la prima volta leggi rivoluzionarie sul clima che prendono di mira i peggiori inquinatori della nazione, costringendo le miniere di carbone e le raffinerie di petrolio a ridurre le emissioni di circa il cinque percento ogni anno. Lo scrive il sito australiano news.com, precisando che le leggi si applicano a 215 grandi impianti industriali, ognuno dei quali produce più di 100.000 tonnellate di gas serra all’anno, e costituiscono la spina dorsale dell’impegno dell’Australia di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. “Ciò che il parlamento ha fatto oggi è salvaguardare il nostro clima, salvaguardare la nostra economia e salvaguardare il nostro futuro”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilhato per laleggi rivoluzionarie sul clima che prendono di mira i peggiori inquinatori della nazione, costringendo le miniere di carbone e le raffinerie di petrolio a ridurre ledi circa il cinque percento ogni anno. Lo scrive il sitonews.com, precisando che le leggi si applicano a 215 grandi impianti industriali, ognuno dei quali produce più di 100.000 tonnellate di gasall’anno, e costituiscono la spina dorsale dell’impegno dell’Australia di raggiungere zeronette entro il 2050. “Ciò che ilha fatto oggi è salvaguardare il nostro clima, salvaguardare la nostra economia e salvaguardare il nostro futuro”, ha ...

