Il Papa sta meglio | ma non celebrerà la messa delle Palme Rivoluzionati i riti della Settimana Santa

Il quadro clinico di Papa Francesco è in miglioramento, ma non celebrerà la domenica delle Palme. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto emerito del dicastero per le Chiese Orientali, salvo cambiamenti in corsa, dovrebbe presiedere lui la celebrazione domenica prossima al posto del Pontefice. Il porporato, come conferma all'Adnkronos, avrebbe dovuto celebrare la messa. "Lunedì scorso – spiega Sandri – ancora prima del ricovero del Papa, ero stato allertato dal maestro delle celebrazioni: il Papa avrebbe presieduto, io avrei celebrato. In ogni cerimonia di Pasqua, il Pontefice avrebbe dovuto presiedere, e un cardinale a turno celebrare". Ora, il ricovero del Papa dovrebbe cambiare le cose e Sandri con tutta probabilità presiederà la celebrazione.

