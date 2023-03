Il Papa ricoverato Vaticano | quadro clinico in progressivo miglioramento

(Di giovedì 30 marzo 2023)Francesco ha trascorso bene la prima notte al PoliGemelli di Roma dove è giunto nel pomeriggio di ieri dopo aver avvertito problemi respiratori. Il pontefice, continuamente monitorato, oggi proseguirà negli accertamenti clinici. "Sua SantitàFrancesco ha riposato bene durante la notte - ha dichiarato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni -. Ilè ine prosegue le cure programmate.Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell`appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l`eucarestia".video width="746" height="420" ...

Bergoglio è ricoverato da ieri, 29 marzo, al Gemelli per un'infezione respiratoria. 'Il Pontefice prosegue le cure programmate'. Lo spiega il direttore della sala stampa del Vaticano. 'Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell`appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l`eucarestia'. Scusi, a che stanza è il Papa? È la domanda che ricorre da giovedì mattina tra le persone che arrivano al Policlinico Gemelli di Roma, dove da mercoledì pomeriggio è ricoverato Francesco per una "infezione respiratoria".

compongono il nucleo centrale dello staff medico che assiste Papa Francesco al Policlinico Gemelli, dopo il ricovero di ieri al decimo piano. A questi si aggiunge Andrea Arcangeli, direttore della unità operativa.