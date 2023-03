Il Papa ricoverato dopo «un dolore al petto» I medici | è una polmonite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a una tac e ad altri esami per… - MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - fattoquotidiano : Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Secondo quanto quanto comunicato dalla sala stampa della… - G_A_V_76 : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi Le vittime dei vaccini: «Mandati al macello, denunciamo l’Aifa» ???Crisi respiratoria: il Papa ricoverat… - alabardante : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi Le vittime dei vaccini: «Mandati al macello, denunciamo l’Aifa» ???Crisi respiratoria: il Papa ricoverat… -

'Nei giorni scorsiFrancesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie', comunica la Sala stampa vaticana. L'esito degli esami all'ospedale Gemelli di Roma ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'...Francesco èal decimo piano del Gemelli, nel reparto dedicato ai pontefici cheWojtyla chiamava scherzosamente "il terzo Vaticano". Questa mattina l'udienza delQuesta mattina ...Oltre a un'intervista che ilaveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per domani e dopodomani. Francesco si trova nell'...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: «Infezione respiratoria, alcuni giorni in ospedale» Corriere della Sera

Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, dopo un malessere con problemi cardio-respiratori che lo ha colpito prima di pranzo a Santa Marta. All’inizio, la Santa Sede ...“Seguo con apprensione attraverso i media le notizie che giungono dal Policlinico Gemelli circa le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato ieri dopo aver manifestato alcune difficoltà ...