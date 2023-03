Il Papa ricoverato al Gemelli | il Vaticano | “Ha riposato bene | quadro clinico migliora” Poi arriva il tweet di Francesco | “Toccato dai tanti messaggi”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Per il Pontefice sono previsti altri esami. Èda ieri al decimo piano per le sue condizioni e le conseguenze sul cuore

Così il direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni.Francesco èda ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli, a Roma. 'Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è ...... ecco chi è l'ex professore di Roma Tre Il Vaticano ripudia la "dottrina della scoperta" contestata dagli indigeni delle Americhe Paura per Francesco, ild'urgenza al Gemelli: "......da ieri al Policlinico A. Gemelli per una infezione respiratoria. Bruni fa sapere che questa mattina il'dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro'...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: «Infezione respiratoria, alcuni giorni in ospedale» Corriere della Sera

Le infezioni delle vie respiratorie superiori o inferiori, a seconda dell’area colpita, sono infezioni che coinvolgono i diversi organi e tessuti che compongono l’apparato respiratorio, come naso, ...AGI - È il secondo ricovero per Papa Francesco al Gemelli. La sua prima volta fu il 4 luglio 2021 quando, dopo l'Angelus, fu ricoverato per un intervento chirurgico al colon. In ospedale allora restò ...