Il Papa ricoverato al decimo piano del Gemelli | nella stanza c' è anche una cappella

(Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Un intero, l'ultimo, del Policlinico, è riservato aFrancesco, come è giusto che sia. Una zona "off limits" per garantire al Pontefice la serenità e la privacy necessarie. Francesco è da ieriper una infezione respiratoria. I medici sono ottimisti e dai controlli al momento si escludono Covid e polmonite batterica. Ildel nosocomio, ribattezzato da Wojtyla "Vaticano 3" (dopo il Palazzo apostolico e Castel Gandolfo), ospita ladel, la stessa che fu occupata dal suo predecessore polacco. Le grandi finestre danno sull'ingresso principale della struttura ospedaliera, dalle quali Giovanni Paolo II si affacciava - quando le sue condizioni glielo permettevano - per recitare l'Angelus. E ...

Ancora qualche linea di febbre per Francesco, ricoverato ieri al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos le sue condizioni sono comunque definite buone dai medici che lo stanno curando.

Durante l'udienza generale, Bergoglio era apparso in buona salute arrivando a bordo della papamobile. Poi l'improvviso ricovero per un'infezione respiratoria.