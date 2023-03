Il Papa non celebrerà la messa di Pasqua ma "sarà nella Basilica" (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - "Io celebrerò la messa di Pasqua ma è prevista la presenza di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro". Lo precisa all'AGI il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. nella domenica di Pasqua è previsto che il messaggio Urbi et Orbi sia pronunciato dal Pontefice dalla Loggia della Basilica. Quella che ha colpito Papa Francesco, ricoverato al Gemelli da ieri, è una forma di bronchite l'infezione respiratoria. Secondo quanto apprende l'AGI, sono in corso le terapie, e il Pontefice viene descritto in discrete condizioni, anche se ancora lievemente febbricitante. La tac toracica di ieri ha escluso conseguenze cardiache e polmonari, ma vista l'età e le condizioni pregresse i medici ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - "Io celebrerò ladima è prevista la presenza diFrancescodi San Pietro". Lo precisa all'AGI il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.domenica diè previsto che ilggio Urbi et Orbi sia pronunciato dal Pontefice dalla Loggia della. Quella che ha colpitoFrancesco, ricoverato al Gemelli da ieri, è una forma di bronchite l'infezione respiratoria. Secondo quanto apprende l'AGI, sono in corso le terapie, e il Pontefice viene descritto in discrete condizioni, anche se ancora lievemente febbricitante. La tac toracica di ieri ha escluso conseguenze cardiache e polmonari, ma vista l'età e le condizioni pregresse i medici ...

