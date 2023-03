Il Papa migliora ma il Vaticano studia 'un piano B' per Pasqua (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - La salute di Papa Francesco migliora nettamente. Secondo l'ultimo bollettino medico, diffuso dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni "al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni". In Vaticano comunque si studia un piano alternativo per i riti della Settimana Santa. E' questa la situazione al secondo giorno di degenza di Bergoglio presso il Policlinico Gemelli. Bruni ha confermato che il Pontefice ha trascorso il pomeriggio "dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - La salute diFrancesconettamente. Secondo l'ultimo bollettino medico, diffuso dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni "al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un nettomento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni". Incomunque siunalternativo per i riti della Settimana Santa. E' questa la situazione al secondo giorno di degenza di Bergoglio presso il Policlinico Gemelli. Bruni ha confermato che il Pontefice ha trascorso il pomeriggio "dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune ...

