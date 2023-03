Il Papa in ospedale: cosa ha Bergoglio e chi lo sostituirà per le celebrazioni pasquali (Di giovedì 30 marzo 2023) Papa Francesco ha trascorso la sua prima notte nell'appartamento Papale al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri per quelli che all'inizio erano stati indicati come "esami già programmati" ma che ben presto hanno rivelato una situazione un po' più seria del previsto. Il Pontefice, ha fatto sapere il Vaticano, "ha riposato bene durante la notte", il quadro clinico "è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate". Bergoglio è ricoverato per una non meglio precisata "infezione respiratoria". Già nei giorni scorsi il Santo Padre aveva lamentato qualche difficoltà. Qualcosa è cambiato dopo l'udienza generale del mercoledi in piazza San Pietro quando, nella sua residenza di Santa Marta, c'è stato un peggioramento. Tac toracica e il tampone hanno comunque escluso problematiche più ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023)Francesco ha trascorso la sua prima notte nell'appartamentole al decimo piano del Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri per quelli che all'inizio erano stati indicati come "esami già programmati" ma che ben presto hanno rivelato una situazione un po' più seria del previsto. Il Pontefice, ha fatto sapere il Vaticano, "ha riposato bene durante la notte", il quadro clinico "è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate".è ricoverato per una non meglio precisata "infezione respiratoria". Già nei giorni scorsi il Santo Padre aveva lamentato qualche difficoltà. Qualè cambiato dopo l'udienza generale del mercoledi in piazza San Pietro quando, nella sua residenza di Santa Marta, c'è stato un peggioramento. Tac toracica e il tampone hanno comunque escluso problematiche più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Le due principali cariche del paese, il papa e Berlusconi, entrambe in ospedale. Ora siamo davvero nelle mani di Giorgia Meloni. - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - repubblica : Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Sant… - tempoweb : #PapaFrancesco in ospedale: cosa ha Bergoglio e chi lo sostituirà per le celebrazioni pasquali #30marzo… - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: Il Papa ha riposato bene all'ospedale Gemelli -