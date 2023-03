Il Papa ha una bronchite su base infettiva, migliorano condizioni (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”: queste le informazioni dello staff medico che segue Papa Francesco al Gemelli. Il Pontefice “ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata unasuche ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica suinfusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulladel prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”: queste le informazioni dello staff medico che segueFrancesco al Gemelli. Il Pontefice “ha trascorso il pomeriggio al Gemelli dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

