Il Papa e quella lettera di rinuncia già firmata da tempo Dopo il ricovero tutte le funzioni di Pasqua a rischio (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo è in apprensione per Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato da ieri al Gemelli a causa di un malessere avvertito prima del pranzo a Santa Marta. All’inizio, la Santa Sede aveva parlato di «controlli precedentemente programmati». Un secondo comunicato, ieri sera, ha detto che Bergoglio «nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie» e i controlli medici hanno "evidenziato un'infezione respiratoria — esclusa l’infezione da Covid-19 — che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". tutte le udienze di oggi e domani - si legge sul Corriere della Sera - sono state cancellate. Di certo non era programmato un ricovero, alla vigilia della Domenica della Palme e delle celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua, il periodo più importante dell'anno. Considerato che il ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo è in apprensione perFrancesco. Il Pontefice è ricoverato da ieri al Gemelli a causa di un malessere avvertito prima del pranzo a Santa Marta. All’inizio, la Santa Sede aveva parlato di «controlli precedentemente programmati». Un secondo comunicato, ieri sera, ha detto che Bergoglio «nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie» e i controlli medici hanno "evidenziato un'infezione respiratoria — esclusa l’infezione da Covid-19 — che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera".le udienze di oggi e domani - si legge sul Corriere della Sera - sono state cancellate. Di certo non era programmato un, alla vigilia della Domenica della Palme e delle celebrazioni della Settimana Santa di, il periodo più importante dell'anno. Considerato che il ...

