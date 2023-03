Il Papa al Gemelli per un'infezione respiratoria. Notte tranquilla, esclusi problemi gravi (Di giovedì 30 marzo 2023) Filtra ottimismo dopo il ricovero del Pontefice nella giornata di ieri. "Nei giorni scorsi Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie", aveva spiegato la Sala stampa vaticana. L'esito degli esami all'ospedale Gemelli di Roma ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa quella da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Filtra ottimismo dopo il ricovero del Pontefice nella giornata di ieri. "Nei giorni scorsi Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie", aveva spiegato la Sala stampa vaticana. L'esito degli esami all'ospedaledi Roma ha evidenziato un'(esclusa quella da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera

