Il Papa al Gemelli | Bruni | Ha riposato bene | quadro clinico migliora DIRETTA

"Il Pontefice prosegue le cure programmate". Lo spiega il direttore della sala stampa del Vaticano. "Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia". L'esito degli esami all'ospedale Gemelli di Roma ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa quella da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera

