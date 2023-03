Il Napoli ha triplicato i ricavi da stadio rispetto a un anno fa: 35 milioni in 18 partite (CorSport) (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Napoli torna a guadagnare dagli incassi da stadio. Un incremento notevole, di cui scrive oggi il Corriere dello Sport. Finora in stagione si stima che il Napoli abbia incassato 35 milioni, il triplo rispetto a quello registrato l’anno scorso. Il quotidiano sportivo definisce lo stadio Maradona “l’isola del tesoro”. “798.768 spettatori collezionati al Maradona in 18 partite giocate saltando tra il campionato, la Champions e l’unico esemplare di Coppa Italia. Una quota che tra domenica e il 18 aprile, da un Milan all’altro, si arricchirà di altre centomila unità almeno. E poi ancora, fino a sfondare il tetto del milione: un risultato che, in base alle medie abituali, dovrebbe essere celebrato tra quattro o cinque partite. Tra la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Iltorna a guadagnare dagli incassi da. Un incremento notevole, di cui scrive oggi il Corriere dello Sport. Finora in stagione si stima che ilabbia incassato 35, il triploa quello registrato l’scorso. Il quotidiano sportivo definisce loMaradona “l’isola del tesoro”. “798.768 spettatori collezionati al Maradona in 18giocate saltando tra il campionato, la Champions e l’unico esemplare di Coppa Italia. Una quota che tra domenica e il 18 aprile, da un Milan all’altro, si arricchirà di altre centomila unità almeno. E poi ancora, fino a sfondare il tetto del milione: un risultato che, in base alle medie abituali, dovrebbe essere celebrato tra quattro o cinque. Tra la ...

