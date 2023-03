Il ministro Salvini: «Spenderò fino all’ultimo euro del Pnrr, datemi soldi in più» (Di giovedì 30 marzo 2023) «Del Pnrr Spenderò fino all’ultimo euro, sempre che la Commissione europea abbia buon senso». Lo dice al Messaggero, il responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che risponde così alle accuse sui ritardi del suo ministero. E illustra anche alcuni progetti non contenuti nel Piano: «2 miliardi di euro nel settore idrico» e «1,6 miliardi per la riqualificazione delle case popolari». E il leader leghista chiede: «datemi i soldi in più» rispetto ai 209 miliardi che secondo il ministro Raffaele Fitto non riusciremo a spendere. Aggiungendo che serve «una regia nazionale» per i progetti. Salvini dice che la riforma del codice degli appalti pubblici comporterà ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Del, sempre che la Commissionepea abbia buon senso». Lo dice al Messaggero, il responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, che risponde così alle accuse sui ritardi del suo ministero. E illustra anche alcuni progetti non contenuti nel Piano: «2 miliardi dinel settore idrico» e «1,6 miliardi per la riqualificazione delle case popolari». E il leader leghista chiede: «in più» rispetto ai 209 miliardi che secondo ilRaffaele Fitto non riusciremo a spendere. Aggiungendo che serve «una regia nazionale» per i progetti.dice che la riforma del codice degli appalti pubblici comporterà ...

