Il livello dell'Adige, Myrta Merlino e i social (Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi nessuna segnalazione, o meglio, quanto stiamo per trattare viene dalla bacheca di un nostro denigratore seriale, tale Claudio, che ogni giorno arriva su Facebook a commentare i nostri articoli, ovviamente scrivendone tutto il peggio possibile. Stufo di leggere quelle che più che critiche sembravano deliri sono andato a farmi un giretto sulla sua bacheca personale, e tra tante cose di cui avevamo già parlato ce n'era una di cui non parliamo da un po': il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Claudio sulla sua bacheca ha difatti postato uno screenshot di botta e risposta sotto a un tweet di Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva. Il post di Claudio riporta queste parole: QUANDO TI IMPROVVISI ESPERTO CLIMATICO, MA TI SGAMANO SUBITO A seguire il post di Merlino e i due commenti in risposta: Il post di ...

