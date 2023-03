Il Kentucky ha approvato la legge anti transgender | “la peggiore d’America”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilapprova la legga: l’odio nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT e in particolar modo i transessuali sembra travolgere l’America. Latrans Ilapprova la. Ilguidato dal democratico Andy Beshear ha appena, nonostante il suo veto, quella che è stata definita ... TAG24.

Mentre Giorgia Meloni priva i figli delle famiglie gay dai loro genitori, il Kentucky ha approvato quella che è stata definita la “peggior legge anti-trans” d'America.Il Governatore democratico è contrario, ma il suo veto potrebbe non bastare. Alto tasso di giovani trans* che pensano al suicidio.