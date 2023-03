Il grande ritorno di Bielsa | El Loco riparte da una Nazionale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Marceloè stato sempre esaltato per il suo modo di interpretare il calcio, le sue squadre non si sono mai risparmiate sotto l’aspetto dell’agonismo e della qualità dal punto di vista tecnico. Si tratta di un allenatore diesperienza, sempre alla ribalta per il suo carattere sopra le righe. E’ stato soprannominato El, ‘Il pazzo’. Nel corso della sua si è messo in mostra per il suo approccio metodico al mondo del calcio, il modulo 3-3-1-3 non è mai passato inosservato. Dopo la carriera da allenatore con le maglie di Newell’s Old Boys, Instituto e Argentino, si è imposto nel ruolo di allenatore. La prima avventura è stata proprio al Newell’s Old Boys, poi Atlas, América, Velez, Espanyol, le nazionali di Argentina e Cile, Bilbao, Marsiglia, Lille e Leeds. Foto di Facundo Arrizabalaga / Ansain una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Negramaro : #N20BackHome sarà una grande festa, il nostro ritorno a casa per festeggiare #N20, il 12 agosto all’Aeroporto Fortu… - CalcioWeb : Marcelo #Bielsa si rimette in gioco: El Loco torna a guidare una Nazionale - calciomercatoit : ??Juventus, rispunta #Tudor per l'eventuale post #Allegri. Nel mirino dei bianconeri altri due ex, anche loro al Mar… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter e Juve, il grande ritorno di Conte resta solo un sogno? Anno sabbatico per Tuttosport - radiosei : “Prevista staffetta con Pedro e possibile occasione per Pellegrini…”?? -

IlSpreaker Si raffredda l'inflazione in Spagna. Attesa per i dati tedeschi Sotto i riflettori nella seduta odierna le prime indicazioni sull'inflazione dei Paesi dell'Eurozona. L'...... esattamente 35 anni fa , permise all'allora sconosciuto Tim Burton di farsi conoscere dal... Dida una scampagnata in città, finiscono con l' auto in un fiume, da cui solo una volta ...... un uomo misterioso e selvaggio che vive nella foresta, e Luciano Paron, ile temuto ... Scopriremo che il suoa San Vito non è casuale: nella sua ultima indagine ha messo in pericolo un'...

Al The Cage grande ritorno del karaoke più amato d'Italia Comune di Livorno

Grande ritorno in panchina e due nuovi dirigenti. La Juventus sarebbe pronta a ripartire da zero. L’indiscrezione e tutti i dettagli Non è ancora definitiva la nuova dirigenza della Juve insediatasi ...e il suo ritorno può contribuire ad aumentare la tensione in una situazione politica che continua a essere molto polarizzata. Bolsonaro in Brasile è inoltre oggetto di venti diverse inchieste, di cui ...