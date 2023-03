Il governo scarica i ritardi del Pnrr su Draghi? Telefonata con Meloni | il vero bersaglio

(Di giovedì 30 marzo 2023) Idel, il Piano nazionale di resistenza e resilienza, rischiano di mettere a dura prova l'attuale. Il presidente del Consiglio Giorgiainchioda le responsabilità di Mario. Strabismo dell'Europa o gioco di risentimenti privati? La linea comunicativa della maggioranza è chiara: i fondi europei, erogati dall'Ue solo a condizione che l'Italia rispetti la tabella di marcia che ha concordato con la Commissione europea, sono uno dei punti centrali per lo sviluppo economico italiano. Ora spunta un retroscena inaspettato su una presuntariparatrice. Secondo quanto riferito da fonti qualificate dell'esecutivo a Repubblica, pochi giorni fa il presidente del Consiglio Giorgiaha telefonato a Mario ...

Bundu e Palagi (SPC): "Salari e appalti: la politica di governo ... Comune di Firenze

