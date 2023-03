"Il governo ha accolto le nostre richieste. Ora serve solo qualche piccolo correttivo" (Di giovedì 30 marzo 2023) La presidente Ance: "Molto bene le modifiche sull'illecito professionale. Ma occorre intervenire sugli affidamenti dei concessionari pubblici" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) La presidente Ance: "Molto bene le modifiche sull'illecito professionale. Ma occorre intervenire sugli affidamenti dei concessionari pubblici"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RacheleTamburi1 : RT @donnadimezzo: Coldiretti esulta: “Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a… - AnnaRitaFaella : RT @donnadimezzo: Coldiretti esulta: “Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a… - BiagioDarienzo : RT @donnadimezzo: Coldiretti esulta: “Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a… - LivornoPress : Superbonus, Tenerini (FI): bene che il Governo abbia accolto alcune proposte di Forza Italia - AlgoRitmo339 : RT @donnadimezzo: Coldiretti esulta: “Ringraziamo il Governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a… -