Il dibattito sulla carne sintetica (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni si discute del disegno di legge volto a vietare produzione e commercio della carne sintetica, o carne coltivata. Il dibattito volge soprattutto intorno ad ambiente, animali e salute. Di seguito vediamo le posizioni portate avanti da Governo, Coldiretti ed Essere Animali. carne sintetica: il disegno di legge È stato approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che vieta la produzione e il commercio della carne sintetica in Italia. Il divieto comprenderebbe sia alimenti destinati al consumo umano che al mangime per gli animali. Previste multe da 10.000 fino 60.000 euro o del 10% del fatturato totale annuo per chi non lo dovesse rispettare. Seguirebbero anche la confisca dei prodotti e il divieto di accesso a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Negli ultimi giorni si discute del disegno di legge volto a vietare produzione e commercio della, ocoltivata. Ilvolge soprattutto intorno ad ambiente, animali e salute. Di seguito vediamo le posizioni portate avanti da Governo, Coldiretti ed Essere Animali.: il disegno di legge È stato approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che vieta la produzione e il commercio dellain Italia. Il divieto comprenderebbe sia alimenti destinati al consumo umano che al mangime per gli animali. Previste multe da 10.000 fino 60.000 euro o del 10% del fatturato totale annuo per chi non lo dovesse rispettare. Seguirebbero anche la confisca dei prodotti e il divieto di accesso a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il linciaggio di Twitter a Il Fatto e Riccardo #Mannelli a causa di una vignetta ritraente la giornalista Francesca… - CarloCalenda : I provvedimenti non vanno votati sulla base di chi li presenta, ma sulla base dell’interesse nazionale. La politica… - SimoneAlliva : Della piega che sta prendendo il dibattito sulle #famigliearcobaleno, quello che mi sorprende non è tanto lo sposta… - bechinigrassi : RT @PastorellaGiu: In #Spagna i popolari (non proprio dei rivoluzionari) chiedono di aprire un dibattito sulla #GPA “altruistica”. Credo s… - baiasilente : RT @divagatrice: Sapete che cos’è che mi dà noia del dibattito sulla carne coltivata? Che del merito della faccenda non importa a nessuno,… -