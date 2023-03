Il Ddl Rai di Salvini: stop al canone in 5 anni e nuovo canale senza pubblicità (Di giovedì 30 marzo 2023) Un taglio del canone Rai pari al 20% annuo fino all’azzeramento nel giro di cinque anni, una ridefinizione del concetto di servizio pubblico e un nuovo canale di programmi e rubriche culturali senza pubblicità. Sono questi i principali temi contenuti nella bozza del Ddl firmato dalla Lega di Matteo Salvini, come riportato da Prima Comunicazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Un taglio delRai pari al 20% annuo fino all’azzeramento nel giro di cinque, una ridefinizione del concetto di servizio pubblico e undi programmi e rubriche culturali. Sono questi i principali temi contenuti nella bozza del Ddl firmato dalla Lega di Matteo, come riportato da Prima Comunicazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

