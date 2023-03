Il Comune di Roma salva l'Atac: altri 40 milioni in arrivo (Di giovedì 30 marzo 2023) La giunta guidata dal dem Roberto Gualtieri ha raggiunto l’intesa sulla norma “salva-Atac”, necessaria per evitare tagli al chilometraggio del trasporto pubblico capitolino Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) La giunta guidata dal dem Roberto Gualtieri ha raggiunto l’intesa sulla norma “”, necessaria per evitare tagli al chilometraggio del trasporto pubblico capitolino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : 'In base a cosa un reato è diventato un titolo di merito per cui la giunta ti permette di chiedere la residenza e l… - petergomezblog : Il Comune di Roma cerca due veterinari con esperienza e disponibilità in orario notturno. Il compenso? Meno di 800… - emmabonino : Sessantasei anni fa, il 25 marzo del 1957, i leader dei sei Stati membri fondatori si sono riuniti a Roma per sott… - Pierfanze208 : RT @fratotolo2: +++ CLAMOROSO: ecco cosa succede veramente a #Roma, #borseggiatrici ovunque sui mezzi pubblici Questo tweet @DAVIDPARENZO… - AngeloRadica : RT @ginugiola: #Congrats #Tollo ?? @chietinotizie @Regione_Abruzzo #Comune premiato #amico del #Bio @coldiretti @VinitalyE @anniversaritaly… -