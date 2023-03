Il Comune di Roma cerca due veterinari con esperienza e disponibilità in orario notturno. Il compenso? Meno di 800 euro netti al mese (Di giovedì 30 marzo 2023) Meno di 800 euro netti al mese per una figura con alMeno 7 anni di esperienza e che lavori assicurando disponibilità nei festivi, nei weekend e reperibilità in ogni momento – notti comprese – sulla base delle esigenze dell’amministrazione. È quanto prevede l’avviso pubblico del Comune di Roma in scadenza il prossimo 31 marzo per la selezione di due medici veterinari per il Servizio di Assistenza al bestiame allevato presso le aziende agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido”. Il compenso previsto? 42.000 euro totali in Partita Iva, da dividersi per i due professionisti e a copertura di 21 mesi di lavoro, dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024. Per questo incarico, specifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)di 800alper una figura con al7 anni die che lavori assicurandonei festivi, nei weekend e reperibilità in ogni momento – notti comprese – sulla base delle esigenze dell’amministrazione. È quanto prevede l’avviso pubblico deldiin scadenza il prossimo 31 marzo per la selezione di due mediciper il Servizio di Assistenza al bestiame allevato presso le aziende agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido”. Ilprevisto? 42.000totali in Partita Iva, da dividersi per i due professionisti e a copertura di 21 mesi di lavoro, dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024. Per questo incarico, specifica ...

