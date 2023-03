Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Solidarietà a Evan Gershkovich del @WSJ A prescindere dal drammatico caso personale, mosse del genere (assieme all… - LPincia : RT @silupescu: Arrestato a Ekaterinburg il corrispondente del WSJ Evan Gershkovich, accusato di spionaggio. Classica tecnica del cremlino,… - HuffPostItalia : Il caso Gershkovich. Reporter del Wsj arrestato come spia, ora Mosca vuol farlo valere come pedina di scambio (di L… - jobwithinternet : RT @IlPrimatoN: Il 32enne Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, è stato arrestato a Ekaterinburg. Per Mosca è una 'spi… - jobwithinternet : RT @silupescu: Arrestato a Ekaterinburg il corrispondente del WSJ Evan Gershkovich, accusato di spionaggio. Classica tecnica del cremlino,… -

Secondo le forze dell'ordine, il suoè contrassegnato come "top secret". Il servizio di sicurezza sostiene che"stava raccogliendo informazioni classificate sulle attività di una ...Parlando con i media, il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov , ha precisato che al momento ildinon è stato inserito nelle discussioni per un possibile scambio di ...... Evan, accusato di spionaggio. L'Fsb, il servizio di intelligence russo, ha fatto ... Al momento l'ambasciata Usa a Mosca non ha rilasciato commenti sul. Il giornalista lavorava per il ...

Lo strano caso di Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia Il Primato Nazionale

Il caso di Brittney Griner, la star della basket femminile fermata e poi arrestata con l’accusa di traffico di droga per essere in possesso di un vaper e un olio contenente Cbd per scopi terapeutici, ...Gershkovich sarebbe poi stato trasportato a Mosca. Secondo le forze dell’ordine, il suo caso è contrassegnato come “top secret”. Il servizio di sicurezza sostiene che Gershkovich «stava raccogliendo ...