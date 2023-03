Il calciatore McClean: 'Sono autistico, l'ho scoperto grazie a mia figlia' (Di giovedì 30 marzo 2023) Scopre di avere quasi tutto in comune con la figlia. Anche la malattia. È quanto accaduto al centrocampista nordirlandese, James ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 marzo 2023) Scopre di avere quasi tutto in comune con la. Anche la malattia. È quanto accaduto al centrocampista nordirlandese, James ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: La lezione del calciatore James McClean: “Ho scoperto di essere autistico come mia figlia” - Vale03010807 : RT @fattoquotidiano: La lezione del calciatore James McClean: “Ho scoperto di essere autistico come mia figlia” - cronachecampane : Il calciatore McClean: “Ho scoperto di essere autistico grazie a mia figlia di 4 anni. Mai smettere di sognare”… - fattoquotidiano : La lezione del calciatore James McClean: “Ho scoperto di essere autistico come mia figlia” - Italia_Notizie : Il calciatore McClean scopre di essere autistico come la figlia di 4 anni: «Mai smettere di sognare» -