Il calciatore McClean: "Sono autistico, l'ho scoperto grazie a mia figlia" (Di giovedì 30 marzo 2023) Scopre di avere quasi tutto in comune con la figlia. Anche la malattia. È quanto accaduto al centrocampista nordirlandese, James McClean, che attraverso un post struggente sul proprio account Instagram, ha rivelato di essere autistico proprio come la sua piccola Willow-Ivy, di soli quattro anni. Il calciatore insieme alla figlia di 4 anni, Willow-Ivy (Instagram)"Un viaggio da condividere" Il classe 1989, che dal 2021 gioca nel Wigan, squadra che milita nella Championship, seconda divisione del campionato inglese, ha scoperto di avere una forma di autismo e ha deciso di condividere questa parte fondamentale della vita familiare proprio come aveva fatto già qualche anno fa. La piccola, nata dal matrimonio con Erin, è autistica dalla nascita e il calciatore ha spiegato ...

